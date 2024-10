Fastweb motore per Swisscom, ricavi +6,3% a 120 milioni (2)

Alla base della crescita ci sono, spiega Fastweb, i servizi innovativi basati su Cloud, Internet of Things, Cyber Security e Intelligenza Artificiale ma "concorre sempre di più anche la diversificazione dei servizi per le famiglie, con il lancio nel mese di aprile dell'offerta Energia".

Nei primi nove mesi dell'anno la società ha acquisito 438.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale con un incremento pari al 6,5% rispetto alla base clienti a fine 2023. Continua l'andamento positivo del segmento mobile che cresce ancora a doppia cifra.

Al 30 settembre le Sim attive sono 3,8 milioni (+11%). Prosegue il roll out della rete 5G mobile con una copertura pari al 75% della popolazione nazionale (+3% rispetto a fine 2023). Al 30 settembre i ricavi del segmento Consumer raggiungono quota 870 milioni di euro; nella divisione Wholesale i ricavi si attestano a 278 milioni (+22%) e nella Business Unit Enterprise i ricavi sono in aumento dell'8,5% a 883 milioni. "Superiori alle aspettative le sottoscrizioni al servizio energia che al 30 settembre hanno raggiunto quota 50 mila" sottolinea Fastweb.

Nei primi nove mesi dell'anno rimangono sostenuti anche gli investimenti che si attestano a 451 milioni di euro e che rappresentano circa il 22% dei ricavi totali. Prosegue inoltre l'impegno dell'azienda sul fronte della sostenibilità sociale per la più ampia diffusione delle competenze digitali tra la popolazione. Nei primi nove mesi del 2024 Fastweb Digital Academy ha registrato 247.000 partecipanti ai suoi corsi di formazione gratuiti sulle nuove professioni digitali, dopo aver tagliato il traguardo dei 500.000 partecipanti complessivi dal 2016, anno della sua fondazione. Fastweb, inoltre, continua a impegnarsi per il contrasto ai cambiamenti climatici con l'ambizioso obiettivo del gruppo Swisscom di diventare Net Zero Carbon nel 2035.



