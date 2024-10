Confartigianato: 'Per il concordato la proroga è indispensabile'

Confartigianato "ribadisce la necessità di una proroga del termine fissato ad oggi, 31 ottobre, per aderire al concordato preventivo biennale". La ritiene "indispensabile".

La richiesta - spiega - è motivata dall'esigenza di disporre di maggiore tempo per fornire adeguata informazione a tutte le imprese interessate.

"La proroga della scadenza - dice il presidente di Confartigianato, Marco Granelli - è indispensabile per permettere alle imprese di valutare e decidere l'adesione al concordato preventivo. Solo in questo modo potremo garantire il successo dell'iniziativa e una reale opportunità per le imprese".

La richiesta di Confartigianato si basa sull'esito di un sondaggio che ha interessato le proprie associazioni territoriali ed è stato condotto fra oltre 46mila imprese che presentano i requisiti di accesso al concordato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA