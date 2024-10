Borsa: Asia in ordine sparso, Tokyo -0,5% per lo yen forte

Seduta senza una direzione univoca sui listini asiatici anche per i forti dati macro americani che hanno offuscato l'idea di un prossimo nuovo taglio dei tassi da parte delle Fed. Tokyo (-0,5%) ha sofferto in parallelo col rafforzamento dello yen a seguito della decisione della Bank of Japan di lasciare i tassi invariati e le che li rialzi a dicembre e il prossimo anno per battere l'inflazione.

Deboli anche Seul e Sidney mentre sono bene intonate Hong Kong (+0,1% a seduta ancora in corso) e le Borse della Cina continentale di Shenzhen (+0,92%) e di Shanghai (+0,42%) sulla scia dei dati sulla manifattura che hanno registrato la prima espansione da aprile.

In giornata l'attenzione dei investitori sarà rivolta all'inflazione nell'eurozona così come negli Usa dove saranno diffusi anche le richieste di sussidi di disoccupazione alla vigilia del dati sul mercato del lavoro attesi venerdì.

Poco mosso nel frattempo il cambio euro dollaro e in debole rialzo il petrolio.



