La Cgil terrà il 6 novembre a Milano l'assemblea nazionale dei delegati e delle delegate con "l'obiettivo di mettere in evidenza l'assenza di politiche industriali e di indirizzo da parte del Governo, che dopo 19 mesi consecutivi di calo della produzione industriale finge di non vedere come l'insieme delle attività produttive italiane sia immerso in una profonda e inarrestabile crisi". Per il sindacato "le trasformazioni in atto nell'industria e nei mercati impongono politiche pubbliche di reindustrializzazione del Paese, e politiche occupazionali che reimpieghino i lavoratori espulsi dai processi produttivi delle aziende in crisi, attraverso la loro riqualificazione professionale, in attività compatibili con la transizione".

E' "in vista dello sciopero generale proclamato con la Uil per il prossimo 29 novembre" che "la Cgil vuole generalizzare la mobilitazione già avviata dalle categorie e mercoledì prossimo presenterà le proprie proposte per cambiare rotta, per mettere al centro del dibattito un nuovo modello di sviluppo e la piena e buona occupazione e per contrastare la precarietà".

Il titolo dato all'assemblea è "l'intelligenza del lavoro per un nuovo modello di sviluppo e fermare i licenziamenti".



