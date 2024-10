Trump, 'l'Ue pagherà un prezzo elevato sul commercio'

L'Unione Europea dovrà "pagare un prezzo elevato" per non acquistare abbastanza prodotti americani: e' quanto ha promesso Donald Trump in un comizio in Pennsylvania se vincerà le elezioni.

"Vi diro' una cosa, l'Unione Europea sembra così carina, così adorabile, vero? Tutti i bei paesini europei che si uniscono", ha detto dopo aver rilanciato il suo "Trump reciprocal trade act". "Non prendono le nostre auto. Non prendono i nostri prodotti agricoli. Vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti. No, no, no, dovranno pagare un prezzo elevato", ha assicurato.



