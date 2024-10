Schnabel (Bce), i dati sul Pil indicano un punto di svolta

I dati di oggi, che indicano una crescita nel terzo trimestre dello 0,4% per l'area euro, indicano che "abbiamo raggiunto un punto di svolta".

Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della banca centrale, durante il suo intervento introduttivo a una conferenza Safe-Cepr a Francoforte. Per la Bce - ha detto Schnabel - sarà "appropriato un approccio graduale" nel tagliare i tassi d'interesse. Secondo Schnabel, restano "contenuti" i rischi che l'inflazione si collochi al di sotto del target del 2% in maniera "significativa e persistente". E non c'è "alcun bisogno" di portare i tassi al di sotto del livello neutrale - che alcuni economisti collocano poco sopra il 2% - dal momento che "la crescita attesa per il 2025 è vicina al potenziale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA