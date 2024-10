Prada, i ricavi salgono del 18% a 3,8 miliardi in nove mesi

I ricavi netti di Prada nei 9 mesi sono saliti a 3.829 milioni (+18% a cambi costanti e +15% a cambi correnti) così come le vendite retail a 3.425 (+18% e +15%) con una crescita like-for-like del +18% anche nel terzo trimestre. Le vendite retail del marchio Prada sono aumentate del 4% in 9 mesi e del 2% nel trimestre, quelle di Miu Miu del 97% e del 105% nei 3 mesi. Crescita a doppia anche in Asia Pacifico (+12% in 9 mesi a cambi costanti, +9% a cambi correnti) confermata nel trimestre. Il numero uno Patrizio Bertelli parla di "contesto sfidante" e "nonostante questo di opportunità di sviluppo per i nostri marchi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA