Italia, Singapore e Asean, nuove opportunità per collaborare

A margine delle iniziative organizzate per la visita della nave Amerigo Vespucci e dell'apertura del Villaggio Italia Singapore, i vertici della Camera di commercio italiana e una delegazione delle principali aziende italiane presenti nella Città-Stato hanno incontrato Barbara Cimmino, Vice Presidente di Confindustria con delega all'export e all'attrazione di investimenti. Tra le delegazioni presenti erano presenti quelle di Menarini Asia Pacific, Fedegari Asia, Unicredit, Barilla, Technogym, Miprons e i delegati della Singapore Business Federation.

L'incontro ha offerto ai rappresentanti delle imprese italiane l'opportunità di presentare alla Vice Presidente Cimmino le attività svolte nella Regione, discutere le prospettive di crescita per il sud est asiatico e considerare potenziali sinergie future.

Durante la tavola rotonda dedicata a "Esplorare la Dolce Vita," è stata discussa l'opportunità di incremento dell'export per le imprese italiane operanti nei settori dei beni finali di consumo nel contesto internazionale, con un focus specifico sul mercato di Singapore. Nel 2023, le esportazioni italiane di Bbf hanno raggiunto un valore di 750 milioni di euro, ma il potenziale stimato è di 1 miliardo di euro, con settori quali alimentare e bevande, chimica e farmaceutica, arredamento, pelletteria e abbigliamento identificati come principali motori di crescita.

Questo accordo consolida una collaborazione di lunga data, volta a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia, Singapore e i paesi della regione Asean, perseguendo l'obiettivo di rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati ad alto potenziale.

Il Presidente della Camera di Commercio Italiana a Singapore, Gionata Bosco, ha dichiarato: "L'accordo ha permesso di confermare ancora una volta la centralità di Singapore come hub per affrontare i mercati dell'area Asean. La regione Asean sarà entro il 2030 la quarta economia al mondo, con 700 Mln di abitanti di cui il 50% ha un'età inferiore ai 35 anni. Nell'anno in corso, attraverso delegazioni commerciali, partecipazioni a fiere ed iniziative di sviluppo commerciale e visite, la Camera ha portato a Singapore oltre 140 imprese italiane.



