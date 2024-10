I ricavi di Amplifon in nove mesi salgono a 1,7 miliardi

Amplifon chiude i primi nove mesi dell'anno con i ricavi che salgono a 1,74 miliardi di euro, in crescita dell'8% a cambi costanti e del 6,1% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il risultato netto è pari a 104,2 milioni, in aumento rispetto all'utile netto di 103,4 milioni di euro nei primi nove mesi 2023.

Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce a 412,2 milioni di euro (+6,9%). L'indebitamento finanziario netto è pari a 1.068,3 milioni rispetto a 852,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

Il gruppo ha accelerato l'espansione del network tramite acquisizioni. In particolare ha messo a segno l'aggiunta di circa 370 punti vendita nei principali mercati chiave (Stati Uniti, Francia, Germania e Cina e Uruguay), con un esborso netto di circa 185 milioni di euro. Grazie a queste acquisizioni, il network globale del gruppo oggi supera i 10.000 punti vendita.

Contestualmente, Amplifon ha superato i 500 negozi in Cina.

"Nei primi nove mesi del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita dei ricavi grazie a una performance organica superiore al mercato di riferimento e al significativo contributo delle acquisizioni, nonostante una base comparativa con il 2023 molto sfidante e un mercato europeo ancora al di sotto delle attese benché in recupero", afferma l'amministratore delegato Enrico Vita. "L'accelerazione delle acquisizioni - aggiunge - avvenuta nel corso dell'anno ci consente di consolidare la nostra presenza in alcuni mercati chiave e di superare il traguardo dei 10.000 negozi nel mondo".



