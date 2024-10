Folgiero, è l'era della difesa aumenta capacità navale globale

"Questa è l'era della difesa: vediamo un ciclo di investimenti nell'aumento della capacità navale a livello globale. Ciò ci permette di lavorare bene sia con i nostri clienti storici sia con quelli nuovi che stanno investendo nello spazio navale con sempre maggiore intensità".

Ne è convinto Pierroberto Folgiero, a.d. di Fincantieri, che ha espresso il suo pensiero intervenendo stamattina al programma "The Opening trade" di Bloomberg, in diretta live da Londra.

Per il manager, "l'insicurezza geopolitica, inoltre, è un fattore crescente e, a mio avviso, stiamo entrando in una fase in cui la sicurezza diventa una componente essenziale dell'ESG.

La difesa navale, in particolare, ha un ruolo unico in termini di deterrenza e protezione del commercio, che va oltre l'attuale senso di urgenza - ha proseguito - Il mondo si dividerà in blocchi e ciascuno dovrà garantire una maggiore sicurezza e una maggiore capacità industriale per la difesa", ha concluso Folgiero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA