Eni supera Enel nella classifica Mediobanca su big italiani

La classifica dei fatturati 2023 dell'industria e dei servizi, messa a punto nello studio di Mediobanca sulle principali società italiane, è dominata da tre gruppi energetico-petroliferi pubblici, con un cambio al vertice rispetto all'edizione precedente: Eni (93,7 miliardi di euro) supera Enel (92,9 miliardi di euro) seguita da GSE (55,1 miliardi di euro).

La supremazia del colosso petrolifero è confermata anche dai dati del primo semestre 2024 con ricavi pari a 44,7 miliardi di euro rispetto ai 38,7 del principale operatore elettrico italiano. In un contesto caratterizzato dall'indebolimento delle quotazioni delle principali commodities, l'energetico-petrolifero continua ad essere il settore più rappresentato con 9 player nella Top 20, nonostante i cali di fatturato.

La quarta posizione (era quinta nel 2022) è occupata da Stellantis Europe, primo operatore manifatturiero in classifica, con un fatturato pari a 27,8 miliardi di euro, mentre al quinto posto, in salita di 5, si trova Telecom (16,1 miliardi di euro) top player del comparto dei servizi.



