Dal clima danni per 38mila miliardi di dollari all'anno

Il cambiamento climatico costerà 38.000 miliardi di dollari all'anno all'economia mondiale nei prossimi 25 anni. E' la stima che fa l'Istituto tedesco per la ricerca sull'impatto climatico di Potsdam, in una ricerca pubblicata nei mesi scorsi sulla rivista Nature. Lo studio valuta le perdite annue all'interno di una forchetta fra i 19.000 e i 59.000 miliardi di dollari.

Per arrivare a questi dati, i ricercatori tedeschi hanno analizzato come il cambiamento climatico abbia danneggiato l'economia in più di 1.600 regioni nei 40 anni passati, e hanno usato questi dati per costruire un modello che permetta di calcolare i danni futuri. Questi potranno provenire da siccità, eventi meteo estremi, incendi, che impattano sui raccolti agricoli, la produttività del lavoro e le infrastrutture.

Secondo la ricerca, l'economia mondiale è avviata a una riduzione di reddito del 19% nei prossimi 25 anni. In mancanza di provvedimenti adeguati, la perdita potrebbe salire al 60% al 2100.



