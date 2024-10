Borsa: male Milano (-0,8%) con Campari, Moncler e Prysmian

Avvio di seduta difficile per Piazza Affari dove cresce l'ansia tra gli investitori in vista dei dati macro attesi in settimana, a partire da quelli sul Pil Usa e dell'Eurozona di oggi, e delle elezioni americane del 5 novembre. Il Ftse Mib cede lo 0,83% zavorrato dalle vendite su Campari (-13%) dopo i risultati deludenti diffusi ieri a Borsa chiusa, Moncler (-4%), Prysmian (-3,2%), Azimut (-1,9%) e Mps (-1,6%), a cui non giova l'avvio della copertura da parte di Intesa con rating 'buy'. Deboli anche Stm (-1,5%), Interpump (-1,4%) e Fineco (-1,2%) mentre restano in positivo solo Saipem (+1,2%) ed Eni (+0,1%), sostenute dal rialzo del prezzo del petrolio. Stellantis cede l'1,2% dopo i conti sotto le attese di Volkswagen.



