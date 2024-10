Antitrust,istruttoria su promozione mutui Credit Agricole

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Crédit Agricole per la promozione dei mutui.

Lo sottolinea l'Autorità spiegando che Crédit Agricole promuoverebbe il "Mutuo Crédit Agricole Greenback" proponendo "simulazioni di costo che non includono nel TAEG l'intero costo della polizza a protezione del credito necessaria ad accedere allo sconto promozionale sul tasso di interesse. Inoltre, il prodotto sarebbe promosso anche attraverso siti online comparatori di mutui, senza però informare in modo adeguato che l'offerta è condizionata a determinate condizioni".



