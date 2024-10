Mapei entra in Cile, inaugura la sua prima sede

Mapei continua la sua strategia di internazionalizzazione e inaugura la sua prima sede in Cile, a Pudahuel, nella Regione Metropolitana di Santiago.

Sarà dedicata ad attività commerciali e alla produzione di additivi per calcestruzzo, ospiterà un laboratorio di controllo qualità che, coordinato dal centro di ricerca corporate di Milano, assicurerà la conformità dei prodotti destinati al mercato locale, spiega una nota, e il centro di formazione "Mapei Academy" fornirà agli operatori del settore gli strumenti necessari per conoscere e utilizzare al meglio le soluzioni Mapei.

"Il Cile è una delle economie più stabili e in crescita dell'America Latina, con un forte sistema istituzionale e un ambiente favorevole agli investimenti - dichiara Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei -. Con questa nuova sede rafforziamo la nostra presenza in America Latina, confermando il nostro impegno a fornire prodotti di alta qualità nel segno della sostenibilità e dello sviluppo professionale nel settore delle costruzioni". "E' un passo strategico importante per Mapei - aggiunge Marco Squinzi, amministratore delegato Mapei -. Con un settore delle costruzioni in espansione, alimentato da progetti infrastrutturali di grande rilievo, siamo convinti che potremo dare un contributo significativo all'innovazione e allo sviluppo di questo mercato in evoluzione, rispondendo sempre meglio alle esigenze dei nostri clienti con prodotti durevoli e di qualità". In America Latina il gruppo ha 800 dipendenti in Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Messico, Panama e Perù.



