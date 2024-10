'L'economia che fa il bene', Avvenire su gdo, moda e finanza

Si svolgerà domani dalle 17.30, presso Triennale Milano, la seconda edizione del convegno organizzato da Avvenire, con il suo inserto L'economia civile, dal titolo L'economia che fa il Bene. Grande distribuzione, moda, finanza: la sfida della filiera sostenibile. Il convegno, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di professionisti che si confronteranno sulle sfide e sulle opportunità legate alla filiera sostenibile nei settori grande distribuzione, moda e finanza per giungere, infine, all'assegnazione del Premio Innovazione a tre start up che, con il loro operato, sono state capaci di generare un cambiamento virtuoso.

Il convegno, introdotto dal direttore di Avvenire Marco Girardo e moderato dai giornalisti della redazione economia, è organizzato con l'obiettivo di aprire discussioni e tavoli di confronto sui temi tipici dell'inserto L'economia civile e, in questa seconda edizione, sarà articolato in tre panel relativi rispettivamente ai settori grande distribuzione, moda e finanza, durante i quali interverrano Vittorio Cino, direttore generale di Centromarca, e Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, per il panel sulla grande distribuzione; Francesca Romana Rinaldi, direttrice del Monitor for Circular Fashion Sda Bocconi, Paolo Iabichino, scrittore, pubblicitario, direttore creativo, fondatore Osservatorio Civic Brands, e Giulio Bonazzi, amministratore delegato di Aquafil, per il panel sulla moda; Anna Fasano, presidente di Banca Etica, Paolo Landi, responsabile relazioni istituzionali, enti religiosi e terzo settore di Banco Bpm, e Enrico Berbenni della facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per il panel sulla finanza.

A introdurre l'evento, una ricerca realizzata da Brunswick per comprendere il significato della filiera sostenibile e i trend del domani, sulla base delle opinioni dei responsabili Esg appartenenti ad alcune aziende italiane e internazionali operanti in Italia e leader nei settori oggetto di discussione dei panel.

Alla fine del convegno, verrà assegnato da parte del vicedirettore di Avvenire Marco Ferrando e di Ludovica Busnach, head of Strategic Planning and Sustainability di Inaz, il Premio Innovazione a tre start up che negli ultimi anni si sono distinte per aver realizzato progetti innovativi sul fronte della sostenibilità, rimanendo sempre al fianco dei territori e delle comunità. La valutazione delle start up per il conferimento del Premio è stata effettuata da una giuria composta dalla stessa Busnach insieme a Francesco Cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance; Filippo Mazzieri, di Italian Tech Alliance; Anna Maria Fellegara, pro-rettore vicario, ordinario di Economia aziendale dell'Università Cattolica; Riccardo Pincerato, direttore pastorale giovanile della Cei; Pietro Saccò, giornalista di Avvenire, responsabile economia e dell'inserto L'economia civile.

'A incidere sulla scelta dei vincitori - si legge in una nota - l'originalità dell'idea imprenditoriale e del metodo di lavoro; l'impatto positivo (sociale, ambientale ed economico); la sostenibilità economica e l'indipendenza della start up dai grandi gruppi'. Ai partecipanti del convegno Avvenire offrirà inoltre, grazie al sostegno di Banca Generali, l'ingresso alla nuova mostra del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, dal titolo Forme mobili, che esplora le relazioni tra corpo e silhouette, gesto e struttura, in un percorso articolato in tre aree di ricerca: moda, nautica e illustrazione, che culmina nella Design Platform, uno spazio che ospita una mostra sulla fashion designer Monica Bolzoni.



