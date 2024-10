Le Borse europee chiudono deboli mentre si guarda agli esiti delle trimestrali. Sui mercati si registra un clima di incertezza in linea con gli le prospettive sull'esito del voto presidenziale negli Stati Uniti. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente.

In flessione Londra (-0,8%), Parigi (-0,61%) e Francoforte (-0,27%).



