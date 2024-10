Borsa: bene l'Europa, tra le banche brilla Hsbc, giù Santander

Le Borse europee sono nel complesso in crescita a una settimana dalle elezioni americani mentre Alphabet-Google apre oggi la serie di risultati delle big seven mentre sia al di qua che al di là dell'Oceano arriveranno in questi giorni dati macro che potranno influenzare le decisioni delle banche centrali.

Intanto si guarda ai conti: migliori delle attese quelli del gruppo bancario Hsbc, che ha annunciato un buyback da 3 miliardi di dollari e corre del 4% a Londra (+0,28%). Male invece il Santander che perde il 3,5% e pesa su Madrid (-0,13%) per il margine di interesse deludente. Il farmaceutico Novartis dopo la trimestrale e la poca chiarezza sulle previsioni per il 2025 scende del 3,5% a Zurigo (-0,32%). Fanno meglio Parigi (+0,67%) e Francoforte (+0,27%) dove Volkswagen, che ha chiuso tre stabilimenti, lascia sul terreno lo 0,26% mentre Lufthansa ha fatto uno scivolone di oltre il 2% in avvio dopo la trimestrali e le previsioni ma ora perde 'solo' lo 0,42% E' poco mosso il cambio euro-dollaro e sono in leggero rialzo le quotazioni del petrolio all'indomani della caduta sull'idea che le tensioni in Medio Oriente, in Iran in particolare, si siano smorzate.



