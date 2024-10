Sindacati il 4 novembre a P.Chigi per la manovra

I sindacati sono stati convocati lunedì 4 novembre alle 15.30 a Palazzo Chigi dal governo per un confronto sulla manovra. All'incontro - secondo quanto indicato nella lettera inviata dal sottosegretario Alfredo Mantovano - sarà presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e una delegazione governativa.

L'invito, che non contiene alcuna sigla degli imprenditori che come è accaduto negli ultimi anni vengono solitamente ricevuti separatamente, è stato inviato: ai segretari generali della Cgil Maurizio Landini, della Cisl Luigi Sbarra, della Uil Pierpaolo Bombardieri, dell'Ugl Francesco Paolo Capone, della Cisal Francesco Cavallaro, di Confedir Michele Poerio, di Confintesa Francesco Prudenziano, di Confsal Angelo Raffaele Margiotta; ai presidente di Cida Stefano Cuzzilla e di Ciu Gabriella Ancora; a Franesco Rizzo dell'esecutivo nazionale confederale Usb. Le associazioni d'impresa sono state convocate dal governo a Palazzo Chigi per mercoledì 13 novembre alle ore 16. Lo si apprende da alcune delle sigle convocate.





