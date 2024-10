Poste: 'Più educazione finanziaria per scelte più consapevoli'

"In un contesto di grande incertezza economica, caratterizzato da inflazione, instabilità geopolitica e mercati volatili, Poste Italiane punta con decisione sull'educazione finanziaria, con l'obiettivo di informare i cittadini e aiutarli a compiere scelte più consapevoli", evidenzia l'azienda, comunicando la sua partecipazione al 'mese dell'educazione finanziaria 2024': "Sebbene gli italiani siano finanziariamente tra i più ricchi in Europa, con un patrimonio di circa 1.800 miliardi detenuto in contanti e depositi, continuano a dimostrare una scarsa propensione all'investimento, con il rischio che l'inflazione eroda il valore reale della liquidità accumulata. Oltre alla liquidità - rileva ancora Poste - anche il settore assicurativo e previdenziale presenta forti lacune: in Italia, i premi assicurativi non auto rappresentano solo l'1% del Pil, contro una media europea del 2,4%. Inoltre, meno del 6% delle abitazioni italiane è coperto da polizze contro rischi naturali, nonostante il 40% delle case sia situato in aree ad alta pericolosità sismica e quasi il 95% dei comuni sia soggetto a frane, alluvioni o erosione costiera. Solo il 26,7% degli italiani versa contributi ai fondi pensione, nonostante la crescente aspettativa di vita nel Paese. La mancanza di pianificazione pensionistica lascia inevitabilmente molti individui vulnerabili a una significativa riduzione del tenore di vita durante la vecchiaia".

Alla settima edizione dell'iniziativa promossa dal comitato Edufin, dall'1 al 30 novembre, l'azienda partecipa proponendo il 13 novembre a Firenze il convegno 'EDUFinTOUR' dedicato alla gestione dell'economia personale e familiare; il 19 e 21 novembre 4 webinar dedicati a 'la previdenza" con interprete Lis e sottotitoli; in concomitanza della Giornata dell'educazione assicurativa 2 webinar sulla tematica "la protezione" e nell'ambito della Giornata della legalità finanziaria la sezione web di educazione finanziaria di Poste Italiane si arricchirà di una nuova collana di guide digitali e quiz dedicati ai giovanissimi dai 6 ai 10 anni.



