Folgiero: "Su Tkms è il sistema tedesco a dover decidere"

Per un eventuale accordo sul cantiere tedesco Thyssen-Krupp Marine Systems, come Fincantieri, "Non ci siamo mai fatti indietro. Noi stiamo lì"", dice l'a.d.

Pierroberto Folgiero che a margine di un incontro del Canova Club evidenzia: "La convenienza commerciale e industriale è macroscopica", la prospettiva di "una collaborazione con Fincantieri è virtuosa, è evidente", e "l'Italia è un buon partner strategico nella Difesa per la Germania", ma "è chiaro che nelle operazioni, nelle combinazioni in un'industria strategica come quella della Difesa conta più la geopolitica".

E' la Germania che, nel percorso "di autonomizzazione" per il cantiere tedesco, deve decidere "come farlo, con quanta visione.

Sta un po' al sistema tedesco. Quindi - dice Folgiero - non è che dipende a noi. Sta a loro, l'azienda è a loro". E'"il sistema tedesco che deve decidere se vuole fare un campione nazionale o se vuole fare un campione europeo, vuole fare condivisione, ricerca di sinergie, ottimizzazione di spesa, innovazione congiunta o invece vuole frammentare".

Cambia qualcosa con il passo indietro di Carlyle? No. Il tema è cosa vuole fare il sistema tedesco. Per me c'è un tema geopolitico. Sarebbe sicuramente virtuosa qualunque operazione industriale piuttosto che fare un'operazione di nazionalizzazione".



