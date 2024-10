Eurostat, a inizio 2024 Italia prima per aumento prezzi del gas

Nella prima metà del 2024 l'Italia era il Paese in Ue in cui i prezzi del gas per uso domestico hanno registrato l'aumento più elevato (+16%) rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Lo certificano i dati Eurostat sui prezzi dell'elettricità e del gas, secondo cui Roma è in controtendenza rispetto alla maggior parte dei Paesi, dove il prezzo è in calo.

I prezzi medi del gas sono scesi del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 11,9 euro per 100 kWh a 11 euro per 100 kWh. Sono inoltre inferiori del 2% rispetto alla seconda metà del 2023 (11,3 euro per 100 kWh). Nella prima metà dell'anno sono scesi di più in Lituania (-60%), Grecia (-39%) ed Estonia (-37%), mentre aumentano anche in Francia (+13%) e Romania (+7%). Guardando al comparto industriale - osserva l'ufficio statistico dell'Ue - tutti i Paesi hanno segnalato cali nei prezzi del gas, evidenziando una "netta tendenza al ribasso in tutta l'Ue".



