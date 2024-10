Borsa: l'Europa prova un timido rialzo, Milano +0,6%

I listini azionari europei si stanno avvicinando alla chiusura tentando una leggera crescita: le Borse migliori sono quelle di Madrid e Parigi, che salgono dello 0,7%, con Milano in rialzo dello 0,6%.

Positive di qualche frazione Londra e Francoforte, mentre Amsterdam è limata dello 0,2%.

Spread tra Btp e Bund in lievissimo calo a 120 punti base, mentre prosegue lo scivolone del petrolio (-5% tentando di arrivare ai 68 dollari al barile) e del gas, che cede tre punti percentuali a 42 euro al Megawattora.

In Piazza Affari accelera Diasorin (+2,4%), mentre Eni cede due punti percentuali in scia al calo del prezzo del greggio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA