Messina, 'Intesa è un ponte per gli scambi tra Usa e Italia'

"Mentre ci avviciniamo alla celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario degli Stati Uniti, è importante ricordare che il rapporto tra Italia e America si basa su valori condivisi, connessioni culturali e una duratura partnership economica". Così il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, in occasione della cerimonia che gli ha conferito il premio Leonardo da Vinci per il Business dalla Niaf - National Italian American Foundation.

"La National Italian-American Foundation - aggiunge - dà voce a milioni di americani di origine italiana, che hanno contribuito a rendere gli Stati Uniti un grande Paese ed è impegnata a mantenere forti i legami tra Italia e America. La relazione unica tra i due Paesi porta benefici a entrambi, così come all'Europa e al mondo intero: Intesa Sanpaolo è un attore di primo piano in questa relazione. I legami tra il nostro gruppo e gli Stati Uniti risalgono a oltre cento anni fa. Tutto ebbe inizio con il successo delle comunità di immigrati italiani".

Da allora, Intesa Sanpaolo ha svolto un "ruolo chiave nel rafforzare le relazioni bilaterali. Il nostro gruppo gestì i fondi del Piano Marshall per l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi, la nostra filiale di New York è un ponte per la promozione degli scambi commerciali e degli investimenti tra Stati Uniti e Italia. Molti dei nostri investitori hanno sede negli Stati Uniti, con BlackRock come nostro azionista numero uno. Ringrazio il Presidente Allegrini per il Premio Leonardo da Vinci per il Business, che ricevo con gratitudine e orgoglio anche a nome delle centomila persone che lavorano per Intesa Sanpaolo".

"Credo - conclude Messina -che questo premio sia un tributo alla crescita del nostro gruppo, a cui ho dedicato gran parte della mia vita, un riconoscimento del nostro sostegno ai valori dell'eccellenza italiana nel business".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA