Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha presieduto a Washington, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, il terzo G7 ministeriale sull'Africa per "parlare di soluzioni per superare il debito e la produzione farmaceutica" nel continente e "miglioramento delle catene di forniture in Africa". Lo rende noto il Tesoro.



