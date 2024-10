Fincantieri apre una Innovation Antenna a San Francisco

Fincantieri ha annunciato l'apertura di una Innovation Antenna presso il Mind the Bridge Innovation Center di San Francisco. L'iniziativa mira a consolidare il "posizionamento dell' azienda nell'ecosistema tecnologico più avanzato al mondo, con l'obiettivo di esplorare nuovi trend e sviluppare soluzioni innovative nell'ambito delle tecnologie Dual-Use, applicabili sia in settori civili che militari", come intelligenza artificiale, cyber security, automazione e robotica, come riporta una nota del gruppo in cui si precisa che l' annuncio è stato fatto alla presenza del Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago.

Si tratta di un settore potenzialmente in grande espansione e l'apertura dell'Innovation Antenna di San Francisco segna un nuovo capitolo nella strategia di Fincantieri verso l'Open Innovation, rafforzando il suo impegno nell'integrazione tra tecnologie civili e militari. Lo scopo è creare "un ecosistema in cui innovazione e collaborazione possano prosperare, accelerando l'adozione delle soluzioni Dual-Use e sostenendo la transizione digitale ed energetica".



