Eni, per il 2024 previsto aumento produzione di gas

Per il 2024, Eni conferma l'obiettivo di produzione per il petrolio, e rivede al rialzo le previsioni per il gas. Buoni risultati sono attesi per le società della transizione energetica, nonostante il mercato debole. Migliorano le previsioni sui risultati finanziari della gestione industriale. E' questa la guidance del gruppo Eni per la fine del 2024, illustrata insieme ai dati della terza trimestrale 2024.

La produzione di idrocarburi annuale è prevista a circa 1,70 milioni di barili al giorno, alla nuova previsione di prezzo medio del Brent di 83 dollari al barile. Per il settore del gas, l'ebit proforma adjusted atteso di fine anno è rivisto al rialzo a circa 1,1 miliardi di euro. Per Enilive e Plenitude è confermato l'Ebitda proforma adjusted di circa 1 miliardo per ciascun segmento, nonostante un mercato sfavorevole. La capacità rinnovabile installata è prevista a 4 Gigawatt a fine anno, il 30% in più rispetto all'anno precedente.

Il management prevede un Ebit proforma adjusted di gruppo per l'anno in corso e il flusso di cassa operativo pari rispettivamente a 14 miliardi e a 13,5 miliardi. Gli investimenti organici sono attesi ad un valore inferiore di 9 miliardi.

E' previsto un incremento di 0,4 miliardi del piano di buyback 2024: ora è atteso a 2 miliardi di euro, +25% rispetto alla guidance precedente di 1,6 miliardi e +80% rispetto al piano annuale originale. Il dividendo interinale è confermato a 1 euro per azione, +6% rispetto al 2023 Il leverage è atteso verso la parte inferiore di un intervallo 15%-20%. Il piano di dismissioni di Gruppo secondo Eni "sta procedendo rapidamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA