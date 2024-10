Avvio in rialzo per Eni in Piazza Affari dopo i conti del trimestre: il titolo, il migliore tra i principali in un mercato piatto, sale dell'1% a 14,3 euro.

Nel terzo trimestre dell'anno il gruppo ha registrato un utile netto adjusted di 1,271 miliardi, sopra le previsioni degli analisti. Superano il 'consensus' anche gli utili operativi (Ebit) proforma adjusted.



