Cina, 'da Ue proposte per il piano di impegni sui prezzi'

L'Ue ha presentato "proposte specifiche sul piano di impegni sui prezzi" e ha suggerito che i team tecnici delle due parti tengano consultazioni via video sul tema, nella convinzione che avrebbero "continuato a essere la soluzione per questo caso". Lo riferisce il ministero del Commercio cinese sulla videochiamata tra il ministro Wang Wentao e l'omologo europeo Valdis Dombrovskis sull'import di veicoli elettrici a batteria dal Dragone e sui negoziati sulla questione dei prezzi. La parte cinese "ha accettato di iniziare immediatamente la fase successiva di consultazioni e di accogliere il team Ue in Cina il prima possibile".



