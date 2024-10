Borsa: Milano piatta con l'Europa dopo l'Ifo tedesco, ok Saipem

Piazza Affari e le Borse europee continuano a muoversi attorno alla parità, guardando soprattutto alle prossime decisioni delle banche centrali sui tassi: l'intonazione è leggermente negativa (Parigi -0,3%, Francoforte -0,1%), con Milano piatta.

Nemmeno l'indice Ifo sulla fiducia delle aziende in Germania leggermente migliore delle previsioni ha dato una direzione precisa ai mercati azionari e a Milano tra i titoli principali il migliore è Saipem che sale del 3,6% a 2,2 euro, seguita da Italgas (+0,7%) ed Eni (+0,6%), che lima il rialzo dell'avvio dopo i conti trimestrali con utili superiori alle stime. Qualche vendita su Stellantis (-1,1%) e Campari, che cede l'1,3%.

Lo spread tra Btp e Bund si mantiene sui 121 punti, con l'euro piatto a quota 1,082 contro il dollaro.

Nel settore energia il gas ondeggia attorno alla parità a 42,1 euro al Megawattora. Anche il petrolio è piatto sui 71 dollari al barile.

In leggero calo (-0,3%) l'oro sui 2.740 dollari all'oncia per il future a dicembre.



