Bce, aspettative inflazione in calo, a minimi dal 2021

Le aspettative di inflazione dei consumatori per i 12 mesi successivi e per i tre anni successivi sono diminuite. Secondo il consueto sondaggio della Bce le aspettative medie per l'inflazione nei prossimi 12 mesi sono scese al 2,4%, dal 2,7% precedente, e si sono attestate al livello più basso da settembre 2021. Anche le aspettative medie per l'inflazione a tre anni sono diminuite a settembre, di 0,2 punti percentuali, al 2,1%, il livello più basso da febbraio 2022 (quando la Russia ha invaso l'Ucraina).

Sul fronte del reddito le aspettative di crescita sono aumentate all'1,3%, dall'1,2% di agosto. L'aumento delle aspettative di reddito ha continuato a essere guidato dai due quintili di reddito più bassi. Le percezioni di crescita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti sono rimaste invariate al 5,2%. Analogamente, le aspettative di crescita della spesa nominale nei prossimi 12 mesi sono rimaste stabili al 3,2%, il loro livello più basso da febbraio 2022.



