Kkr entra in Enilive con il il 25% per 2,938 miliardi

Eni e Kkr hanno firmato il contratto per l'ingresso di Kkr nel 25% del capitale sociale di Enilive per un corrispettivo complessivo di 2,938 miliardi.

Sarà corrisposto atraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale in Enilive riservato a Kkr pari a 500 milioni; l'acquisto di azioni Enilive da Eni a fronte del pagamento di 2,438 miliardi, corrispondente ad una valutazione post-money pari a 11,75 miliardi in termini di equity per il 100% del capitale sociale di Enilive.

Prima del completamento nell'operazione Eni effettuerà un aumento di capitale pari a 500 milioni per azzerare la posizione finanziaria netta.



