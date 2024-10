Le Borse in Europa aprono la seduta in rialzo. Londra sale dello 0,32%, Francoforte dello 0,2% e Parigi dello 0,38 per cento. Gli utili di Barclays e di Unilever, sopra le stim degli analisti stanno sostenendo i listini.

Intanto i futures statunitensi(S&P +0,28% e Nasdaq +0,59%) salgono spinti da Tesla che ieri ha annunciato utili sopra le attese.



