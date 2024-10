Borsa: Asia incerta, attesa per le elezioni giapponesi

Borse di Asia e Pacifico in calo, appesantite dai timori degli investitori sulle prossime elezioni giapponesi che si terranno nel fine settimana. La coalizione guidata dal primo ministro Shigeru Ishiba potrebbe non ottenere la maggioranza, per la prima volta dal 2009 e questo porta incertezza anche sul mercato: l'indice Topix di Tokio ha perso lo 0,05% mentre il Nikkei, ad alto contenuto tecnologico, è salito (+0,10%) sulla scia dei risultati trimestrali record del produttore di chip coreano SK Hynix.

Seul invece ha perso lo 0,7%, Shanghai lo ',7%, Shenzhen lo 0,94% e Hong Kong l'1,18 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA