Le Quiet hours arrivano all'Ikea per uno shopping inclusivo

Le 'Quiet Hours' arrivano anche all'Ikea, in tre negozi del Milanese con il supporto di Angsa Lombardia (Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo).

Nei punti vendita di Corsico, Carugate e San Giuliano ogni mercoledì, dalle 18 alle 21 niente musica o annunci vocali e si fermano i mezzi meccanici per ridurre i rumori che disturbano chi ha una neurodivergenza. Ikea, inoltre, è il primo retailer in Italia ad ospitare le Stanze Relax, spazi allestiti ad hoc per accogliere anche le persone con neurodivergenze durante la loro visita in negozio, in cui avere una pausa e ritrovare tranquillità e serenità in caso di situazioni di sovraccarico sensoriale.

"La nostra missione è creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone e, spinti da questo, abbiamo voluto incontrare anche le necessità e le aspettative delle persone con neurodivergenze" spiega Monica Corsini, Area Manager IKEA Milano. E' un aiuto ai "bambini con neurodivergenza e le loro famiglie a sentirsi sempre più 'come gli altri', potendo visitare i negozi del brand senza tante preoccupazioni" sottolinea Daniela Baldi, membro del consiglio direttivo di ANGSA Lombardia. Il progetto coinvolgerà i 22 negozi Ikea e iniziative simili sono state realizzate da Coop Alleanza 3.0 a Parma e Carrefour a Milano nei mesi scorsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA