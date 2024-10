Landini, non escludiamo nulla, è l'ora di scendere in piazza

"Noi non escludiamo nulla, questo è il momento di scendere in piazza". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini a Reset su Raitre parlando della manovra e della crisi industriale in Italia. "In Italia aumentano le entrate, ma il maggior aumento arriva dai lavoratori dipendenti che pagano i servizi pubblici di tutti. Se a fine anno ci sono 15 miliardi di entrate in più che arrivano dai dipendenti, ai dipendenti vanno restituiti" ha aggiunto Landini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA