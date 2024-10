Fincantieri, intesa per sistema radar anti-drone in Qatar

Il Gruppo Fincantieri ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Barzan Holdings società posseduta totalmente dal ministero della Difesa del Qatar e responsabile per il potenziamento delle capacità militari delle forze armate dello Stato, per lo sviluppo congiunto del programma radar Omega360, sensore centrale per il sistema anti-drone nazionale del Qatar.

L'accordo sancisce la cooperazione tra le due aziende nel definire una possibile joint venture che porterà a produrre in Qatar e alla fornitura di 40 unità radar Omega360. La produzione dei primi sistemi operativi è prevista entro la fine del 2026.

Omega360, che ha una architettura full digital "ubiquitous", è un innovativo sistema di sorveglianza a corto raggio a 360 gradi particolarmente efficace contro micro e nano droni, grazie alla capacità di risoluzione dello spettro doppler integrata con algoritmi di intelligenza artificiale. Omega360 garantisce una capacità di classificazione e identificazione dei bersagli a radiofrequenza (Radarscope) a grande distanza e senza le limitazioni dei sistemi ottici tradizionali.

L'intesa è considerata un passo ulteriore per consolidare la presenza di Fincantieri in Medio Oriente, rafforzando la collaborazione con il Qatar e sviluppando nuove opportunità commerciali nella regione. L'accordo prevede, oltre alla produzione dei radar, la creazione di un centro di eccellenza in Qatar per assemblaggio e manutenzione di tali sistemi per potenziare la capacità tecnologica locale e promuovere lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia per la difesa aerea.

Per Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri, l'accordo è "un passo strategico verso il futuro della difesa e della sicurezza, unendo innovazione e capacità produttiva locali". Con il radar Omega360, "siamo pionieri nel portare tecnologie cutting-edge in un mercato ad alta complessità. Questo progetto incarna perfettamente la nostra visione industriale: non solo come integratori di sistemi avanzati, ma come abilitatori di crescita sostenibile e tecnologica". "La nostra roadmap ci posiziona come leader anche nel segmento della sorveglianza e della difesa aerea".

Fincantieri ha una solida collaborazione con il Qatar, avendo fornito unità navali avanzate alle Qatar Armed Forces e collaborato con Barzan Holdings.



