Debito Eurozona sale all'88,1%, Italia al 137%

Eurostat stima il debito pubblico rispetto al Pil nell'Eurozona all'88,1% nel secondo trimestre del 2024, in aumento dall'87,8% del primo trimestre.

In crescita anche nell'Ue, dove passa dall'81,3% all'81,5%. Lo comunica l'Ufficio di statistica dell'Ue.

I rapporti più elevati tra debito pubblico e Pil a fine trimestre sono stati registrati in Grecia (163,6%), Italia (137,0%), Francia (112,2%), Belgio (108,0%), Spagna (105,3%) e Portogallo (100,6%), mentre i più bassi sono stati registrati in Bulgaria (22,1%), Estonia (23,8%) e Lussemburgo (26,8%).



