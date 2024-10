Borsa: Tokyo, apertura in leggero calo (-0,19%)

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in lieve ribasso, appesantita dalla chiusura mista degli indici azionari Usa, in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali, mentre si fa più incerto l'esito delle elezioni politiche previste questo fine settimana in Giappone.

In apertura il Nikkei evidenzia una flessione dello 0,19%, a quota 38,881.56, e una perdita di 73 punti. Sul fronte valutario lo yen scambia ai minimi in 3 mesi sul dollaro, a 150,60, e si indebolisce anche sull'euro a 162,90.



