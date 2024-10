Lagarde, spero si possa raggiungere obiettivo inflazione 2% prima del previsto

"Spero possiamo raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2% prima del previsto, i dati sono rassicuranti". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in una intervista a Bloomberg Tv, sottolineando, comunque, che "continuiamo ad essere cauti" e che "ancora non posso dire che abbiamo sconfitto l'inflazione".

La Banca centrale europea potrebbe tagliare i tassi di mezzo punto percentuale nella riunione di dicembre, se il mercato del lavoro dovesse indebolirsi e l'inflazione resterà al di sotto del 2%. Lo ha detto Mario Centeno, governatore del Banco do Portugal e membro del Consiglio direttivo della Bce. Saranno i dati - ha detto Centeno a Washington secondo la Bloomberg - a indicarci "se saranno 25 o 50 punti base", e "non credo che il Consiglio direttivo non considererà una traiettoria più veloce se i dati ci suggeriscono questo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA