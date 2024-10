Urso, 'Oggi convoco tavolo con Stellantis'

"È mia intenzione convocare oggi il tavolo specifico che abbiamo istituito con Stellantis, cosicché si possa entrare nel vivo delle richieste che il Sistema Italia nella sua unanimità ha fatto a questa azienda multinazionale" ha dichiarato il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Milano.

"Mi riferisco alle mozioni parlamentari approvate con nostro consenso dall'aula di Montecitorio, così come allo sciopero che i sindacati insieme hanno realizzato venerdì scorso. Da tutti giunge unanime la richiesta a Stellantis di investire nel nostro Paese per dare orgoglio al Made in Italy dell'auto e noi sappiamo che si può fare. La risposta deve venire da loro, perché un'azienda multinazionale può e deve contribuire allo sviluppo e al mantenimento della filiera dell'auto nel nostro Paese".



