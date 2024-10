Sanofi pronta a vendere Opella a CD&R per 16 miliardi

Sanofi ha avviato un nuovo round di trattative esclusive per vendere a Clayton Dubilier & Rice la quota di controllo a sua unità consumer health dopo che il governo francese si è assicurato il rispetto di alcuni impegni e ha accettato di prendere una quota di minoranza.

Le trattative secondo Bloomberg vedono Sanofi pronta a trasferire una quota del 50% di Opella alla società statunitense per un valore d'impresa di circa 16 miliardi di euro Le nuove trattative sono state avviate dopo che CD&R ha accettato di assumere impegni di posti di lavoro, investimenti e produzione a livello locale. Sanofi aveva infatti suscitato reazioni negative in Francia quando ha preferito la società statunitense piuttosto che una francese per l'azienda produttrice dell'antidolorifico Doliprane.

La società di investimento statale Bpifrance spenderà tra i 100 e i 150 milioni di euro per l'acquisto di una quota compresa tra l'1% e il 2% di Opella.



