Iccrea, Dbrs Morningstar migliora il rating a BBB

L'agenzia di rating Morningstar Dbrs ha migliorato il rating su Iccrea Banca, capogruppo del gruppo Bcc Iccrea. Lo si legge in una nota secondo cui in particolare il rating a lungo termine è migliorato a BBB da BBB (low) e quello a breve termine a R-2 (high) da R-2 (middle). Il trend è stabile su tutti i rating.

L'upgrade da parte dell'agenzia di rating "riflette il significativo miglioramento della profittabilità del gruppo, sostenuta dall'aumento dei tassi di interesse di mercato, il buon controllo dei costi operativi, la riduzione del costo del credito ed i continui progressi nella razionalizzazione della struttura operativa e nell'ulteriore diversificazione delle fonti di ricavo".

Inoltre, l'upgrade del rating tiene in considerazione il fatto che, nonostante un contesto sfidante, il gruppo Bcc Iccrea non ha evidenziato un deterioramento della qualità degli attivi, ma anzi ha continuato a ridurre lo stock dei crediti deteriorati e a rafforzare i livelli di copertura, tra i più alti sia a livello nazionale che europeo. Secondo l'agenzia, tutto ciò dovrebbe permettere al gruppo di avere tutti gli strumenti necessari per affrontare anche i potenziali rischi insiti in uno scenario caratterizzato da una modesta crescita economica in Italia, tensioni geo-politiche e livelli di tassi di interesse ancora elevati, seppur in diminuzione.

Secondo Mauro Pastore, girettore Generale del gruppo BCC Iccrea "opo aver raggiunto il livello "investment grade" con tutte le agenzie di rating che ci seguono ad inizio 2024, l'upgrade di oggi insieme al recente miglioramento dell'outlook (da stabile a positivo) da parte di S&P Global Ratings rappresenta un ulteriore e significativo attestato della solidità del Gruppo, della bontà del modello di business e della validità del percorso intrapreso".



