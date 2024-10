Domani incontro Urso-Todde al Mimit su Portovesme

Una riunione tra il ministro Adolfo Urso, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e la sottosegretaria con delega alle crisi d'impresa, Fausta Bergamotto, sulla vertenza Portovesme è in programma domani a Palazzo Piacentini.

L'incontro, secondo quanto si apprende, si terrà a Palazzo Piacentini, è stato convocato nei giorni scorsi da Urso in seguito a quanto deciso nel corso dell'ultima riunione del tavolo Portovesme ed è finalizzato a coordinare l'azione istituzionale del Mimit e della Regione Sardegna in vista del prossimo vertice al Ministero, che si terrà con l'azienda e le parti sociali.



