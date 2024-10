Dell'Acqua, non lamentarsi del maltempo ma fare manutenzione

"Tendo a non entrare nel merito quando non ho visto chiaramente cosa sta succedendo, chiaramente posso dirvi per tutta Italia cosa sta succedendo: il fatto che non ci sia una società pubblica che debba gestire l'approvvigionamento idrico primario può causare il fatto che non ci siano manutenzioni nei fiumi e nelle dighe e che poi possano succedere queste cose".

Lo ha detto il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua, rispondendo a una domanda sugli allagamenti avvenuti in Emilia-Romagna, a margine dell'iniziativa "Innovazioni e strategie per una nuova cultura dell'acqua", organizzata a Roma dall'Associazione Civita.

"Bisogna capire le motivazioni - ha aggiunto -. Io sarei dell'avviso che è più importante fare manutenzione che lamentarsi di queste bombe d'acqua che tutti diciamo da un punto di vista mediatico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA