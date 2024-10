Confesercenti: Serve un fondo per danni da catastrofi ambientali

Bisogna "prendere atto che ormai anche il nostro Paese è frequentemente soggetto ad eventi climatici anomali di eccezionale rilevanza è un dovere che ognuno di noi deve far proprio; così come occorre assumere consapevolezza che, in gran parte dei nostri territori, siamo strutturalmente inadeguati ad affrontare queste emergenze", avverte la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, che propone: "Occorre da subito mettere a punto un piano di prevenzione che - va detto chiaramente - richiederà investimenti e disponibilità di risorse, e che non potrà essere fatto dall'oggi al domani"; e ". "bisogna anche valutare con estrema attenzione, e spirito costruttivo, le modalità per istituire un fondo assicurativo di natura mutualistica che possa realisticamente sostenere le imprese colpite da catastrofi ambientali".

"È una priorità - sottolinea la presidente di Confesercenti -: dall'Emilia Romagna alla Liguria, dal Veneto alla Toscana, dalla Lombardia alla Sicilia, cittadini ed attività economiche stanno vivendo sulla propria pelle la drammaticità di questa situazione. Sacrifici di anni andati in fumo, la disperazione negli occhi di chi ha perso tutto. Siamo vicini a tutte le persone e le imprese coinvolte e a loro portiamo la nostra solidarietà: stiamo procedendo alla valutazione dell'entità dei danni subiti e nei prossimi giorni porremo in campo iniziative adeguate a dare supporto a chi ha bisogno".



