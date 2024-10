Borsa: Milano peggiora con l'Europa e i futures Usa (-0,58%)

Milano peggiora insieme alle altre Borse europee sulla scia dei futures Usa in calo. Mentre lo spread Btp-Bund si allarga a 119 punti - risalendo dai minimi da tre anni toccato venerdì a 117,4 punti - e il rendimento del titolo italiano risale (al 3,43%) malgrado il miglioramento dell'outlook da parte di Fitch, l'indice Ftse Mib cede lo 0,58%.

Il listino è appesantito dalle banche oltre che da Brunello Cucinelli (-2%): Mps -1,85%, Popolare di Sondrio -1,45%. E non va meglio a Stellantis (-1,41%).

Controcorrente si muovono, in linea con le quotazione in rialzo del greggio che beneficia come l'oro delle tensioni in Medio Oriente, solo i 'petroliferi' Saipem (+1,88%), Eni (+1,55%) e Tenaris (+1%) nonché il tiolo del risparmio gestito Azimut (+1,59%).

La piazza azionaria peggiore è Parigi (-0,82%), seguita da Francoforte (-0,79%) ed è passata in ribasso anche Londra (-0,21%). L'attenzione nel corso della settimana è rivolta soprattutto alle trimestrali a partire da quelle statunitensi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA