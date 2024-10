Snaifun lancia un sondaggio sul murale dei 125 anni del Milan

Dalle 18 di oggi i tifosi del Milan potranno scegliere tra due bozzetti di un murale celebrativo dei 125 anni del club rossonero. L'iniziativa è promossa dall'App Snaifun di Snaitech e dallo stesso club, che annunciano l'arrivo di un'opera artistica di strada da realizzare nei prossimi mesi in un posto ancora da definire. Realizzerà il dipintoil collettivo artistico Orticanoodles, attivo da oltre 20 anni nell'arte urbana, con diverse realizzazioni in Italia e all'estero.

Ma i veri protagonisti saranno i tifosi, i quali avranno appunto l'opportunità di partecipare alla scelta del soggetto in occasione della partita Milan-Udinese presentata da Snaifun. Il sondaggio sarà lanciato alle 18 attraverso un annuncio ufficiale allo stadio e sui canali social del Milan.

In lizza due bozzetti, intitolati rispettivamente 'A Team of Devils' e '125. Endless Love'.



