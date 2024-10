Zangrillo, soddisfatto per manovra, non si poteva fare di più

Sulla manovra "non si poteva fare di più, perché viviamo un'epoca molto complessa e i vincoli di bilancio ci devono richiamare alla necessità di essere molto attenti al contesto che abbiamo. Abbiamo fatto una manovra che io considero per il pubblico impiego soddisfacente". Così Paolo Zangrillo, ministro della per la Pubblica amministrazione, a margine di Comolake. "Per la prima volta da vent'anni a questa parte garantiamo continuità contrattuale", ha aggiunto il ministro.



