Scattano gli aumenti dei prezzi di Netflix in Italia e Spagna

Scattano oggi in Spagna e in Italia gli aumenti dei prezzi di Netflix. "Mentre cerchiamo di aumentare il coinvolgimento e offrire maggiore valore ai nostri clienti, stiamo anche lavorano per migliorare la nostra monetizzazione perfezionando i nostri piani e i nostri prezzi.

L'obiettivo è garantire una gamma di prezzi e progetti per soddisfare le esigenze più diverse. All'inizio del mese abbiamo aumentato i prezzi in alcuni paesi Emea e in Giappone" e oggi "aumentiamo i prezzi in Spagna e in Italia", afferma Netflix nella lettera agli azionisti che ha accompagnato la trimestrale.

Assoutenti spiega che il piano Standard con pubblicità passa oggi da 5,49 euro a 6,99 euro al mese, con un rincaro del 27,3%; il piano Standard senza interruzioni pubblicitarie passa invece da 12,99 euro a 13,99 euro al mese (+7,7%) mentre il piano Premium che prevede audio spaziale e massima qualità video in Ultra HD (4K) e HDR passa da 17,99 euro a 19,99 euro mensili (+11,1%). Per tutti i tre piani si potrà inoltre aggiungere un utente “extra” al costo di 4,99 euro.



